«Рособоронэкспорт» в ходе летних выставок подписал контракты на сумму более €3 млрд

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«Рособоронэкспорт» в ходе летних выставок подписал контракты на сумму более €3 млрд, сообщила пресс-служба компании.
«Рособоронэкспорт» в ходе летних выставок подписал контракты на сумму более €3 млрд
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В рамках военно-технического форума АРМИЯ-2021, авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021 «Рособоронэкспорт» (входит в Государственную корпорацию «Ростех») по результатам переговоров с иностранными партнёрами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более €3 млрд», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, в план по экспорту вошли самолёты типа Су-30, вертолёты Ми-35М/П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, а также авиационные средства поражения и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1/С1М» и другие вооружения.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что подписание дополнительного контракта на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 ожидается до конца текущего года.

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