Мурманская область присоединится к экологическому фестивалю #ВместеЯрче
- Reuters
Об этом пишет Nord-News.
Под девизом Года науки и технологий в 2021 году для фестиваля предусмотрен смешанный формат: мероприятия пройдут как очно, так и онлайн. Акцент будет сделан на развитии энергетики региона, разработке и внедрении новых технологий энергосбережения.
Сообщается, что в мероприятиях #ВместеЯрче-2020 приняли участие более 900 школьников и студентов Заполярья.
Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области началось строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики.