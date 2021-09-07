Мурманская область присоединится к экологическому фестивалю #ВместеЯрче

В Мурманской области в пятницу, 10 сентября, стартуют мероприятия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, которые продлятся до 17 сентября.

Об этом пишет Nord-News.

Под девизом Года науки и технологий в 2021 году для фестиваля предусмотрен смешанный формат: мероприятия пройдут как очно, так и онлайн. Акцент будет сделан на развитии энергетики региона, разработке и внедрении новых технологий энергосбережения.

Сообщается, что в мероприятиях #ВместеЯрче-2020 приняли участие более 900 школьников и студентов Заполярья.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области началось строительство крупнейшего в России завода по выпуску оборудования для солнечной энергетики.