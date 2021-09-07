Жителя Челябинской области оштрафовали за реабилитацию нацизма

В Челябинске суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма. Ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 Уголовного кодекса России («Реабилитация нацизма»)», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В мае 2020 года юноша оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» изображения Гитлера.

Впоследствии его заявку заблокировали модераторы акции.

«Своими умышленными действиями подсудимый совершил публичное оправдание нацизма путём отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала», — резюмировали в прокуратуре.

В мае в Воронеже суд обязал местного жителя выплатить штраф в размере 90 тыс. рублей за размещение фотографии Гитлера на сайте движения «Бессмертный полк России».

Аналогичное дело было заведено следователями в мае в Московской области.