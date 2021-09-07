В Тамбовской области зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших в области достигло 41 187, выздоровевших — 39 240.
На госпитализации находится 581 пациент, на домашнем карантине — 1129.
Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 345 437 жителей, полностью иммунизированы 305 674 человека.
Также стало известно, что в Самарской области увеличат число коек для пациентов с COVID-19, передаёт volga.news. Об этом на заседании регионального штаба заявила замминистра здравоохранения Татьяна Сочинская.
Вакцинацию в области прошли 1 053 605 жителей, оба компонента вакцины получили 958 070 жителей.
Ранее врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.