В Тамбовской области зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 89 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в области достигло 41 187, выздоровевших — 39 240.

На госпитализации находится 581 пациент, на домашнем карантине — 1129.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 345 437 жителей, полностью иммунизированы 305 674 человека.

Также стало известно, что в Самарской области увеличат число коек для пациентов с COVID-19, передаёт volga.news. Об этом на заседании регионального штаба заявила замминистра здравоохранения Татьяна Сочинская.

Вакцинацию в области прошли 1 053 605 жителей, оба компонента вакцины получили 958 070 жителей.

Ранее врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал о возможных причинах отсутствия антител у тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.

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