В Счётной палате высказались о расходах на ЖКХ в России

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Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова высказались о расходах на ЖКХ в России. Она отметила, что «средняя стоимость ЖКХ-услуг в России за квартиру находится в пределах 5 тысяч рублей».
В Счётной палате высказались о расходах на ЖКХ в России
  • РИА Новости

«При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов», — цитирует РИА Новости Трунову.

По её словам, «на ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%».

«Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США — около 9%», — добавила она.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «Москвой 24» рассказал, когда в столичных домах может появиться отопление.

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