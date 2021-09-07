В Счётной палате высказались о расходах на ЖКХ в России
- РИА Новости
«При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов», — цитирует РИА Новости Трунову.
По её словам, «на ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%».
«Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией то эта доля составляет около 14%, в США — около 9%», — добавила она.
Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «Москвой 24» рассказал, когда в столичных домах может появиться отопление.