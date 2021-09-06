Военнослужащие ЧФ начали учения на территории Чечни

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Военнослужащие береговой обороны Черноморского флота начали учения на территории Чечни.
Военнослужащие ЧФ начали учения на территории Чечни
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

В течение месяца подразделения будут отрабатывать организацию и ведение боя, выполнять стрельбы в горно-лесистой местности при поддержке авиации.

«На завершающем этапе подготовки военнослужащие армейского корпуса ЧФ совместно с мотострелковым соединением Южного военного округа, дислоцированным в Чеченской Республике, проведут двухстороннее батальонное тактическое учение», — отметили в пресс-службе.

В манёврах задействованы около 300 военнослужащих, более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А.

Ранее ФАН сообщало, что подразделения морской пехоты Северного флота (СФ) приняли участие в оборонительных учениях в Мурманской области.

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