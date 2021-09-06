Школьники рассказали о своём отношении к профессиям в сфере IT

Большинство российских школьников (86%) назвали профессию IT-разработчика престижной и привлекательной, а 74% видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый школой программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия — страна возможностей».

По словам 57% школьников и студентов, они намерены связать свою карьеру с IT-разработкой. 22% заявили, что их работа точно не будет с этим связана. Ещё 21% опрошенных не определились.

Каждый четвёртый школьник признался, что ему скучно на уроках информатики. Тем не менее 71% участников исследования сказали, что используют полученные на этих занятиях навыки в жизни, а 61% изучают программирование дополнительно вне учебных заведений.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU заявил, что в будущем российским школам придётся отказаться от бумажных учебников и перейти на цифру.