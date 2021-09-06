Школьники рассказали о своём отношении к профессиям в сфере IT

Короткая ссылка
Большинство российских школьников (86%) назвали профессию IT-разработчика престижной и привлекательной, а 74% видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни.
Школьники рассказали о своём отношении к профессиям в сфере IT
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый школой программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия — страна возможностей».

По словам 57% школьников и студентов, они намерены связать свою карьеру с IT-разработкой. 22% заявили, что их работа точно не будет с этим связана. Ещё 21% опрошенных не определились.

Каждый четвёртый школьник признался, что ему скучно на уроках информатики. Тем не менее 71% участников исследования сказали, что используют полученные на этих занятиях навыки в жизни, а 61% изучают программирование дополнительно вне учебных заведений.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU заявил, что в будущем российским школам придётся отказаться от бумажных учебников и перейти на цифру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить