В Подмосковье установят 900 экопунктов для сбора отходов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что до конца года в регионе установят 900 экопунктов для раздельного сбора отходов, 50 из них появятся в школах региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Система переработки ТКО, отходов также для нас является актуальной. Мы часто обсуждаем её в разных форматах. Хочу поблагодарить «РТ-Инвест» и наш блок ЖКХ за программу экопунктов. В школах мы поставим около 50 штук. По крайней мере первая неделя показывает очень высокий спрос, популярность у детей разделения мусора», — отметил Воробьёв.

Губернатор добавил, что в торговых центрах по инициативе владельцев и руководителей также внедряют практику раздельного сбора отходов.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.