В Подмосковье анонсировали акцию «Наш лес. Посади своё дерево»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв анонсировал начало экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево». Акция состоится 11 сентября, принять в ней участие может каждый житель.

Об этом глава региона сообщил на совещании с зампредами правительства региона, передаёт телеканал «360».

«Обращаю внимание глав, чтобы всё у нас было организовано на должном уровне. Это могут быть и лесные массивы, скверы, парки. Там, где нужно наше внимание, забота, где жители могут принять участие в благоустройстве», — сказал Воробьёв.

Акция проходит в регионе с 2014 года. Ежегодно в ней принимают участие сотни тысяч человек.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.