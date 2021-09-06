В Подмосковье анонсировали акцию «Наш лес. Посади своё дерево»
Об этом глава региона сообщил на совещании с зампредами правительства региона, передаёт телеканал «360».
«Обращаю внимание глав, чтобы всё у нас было организовано на должном уровне. Это могут быть и лесные массивы, скверы, парки. Там, где нужно наше внимание, забота, где жители могут принять участие в благоустройстве», — сказал Воробьёв.
Акция проходит в регионе с 2014 года. Ежегодно в ней принимают участие сотни тысяч человек.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве рассказали об уходе за городскими водоёмами.