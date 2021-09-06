В Москве рассказали о планах по развитию столичного метрополитена

Заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв рассказал, что московское метро в ближайшие годы пополнится новыми ветками и станциями.

Об этом он заявил в беседе с kp.ru.

«В ближайшие семь—десять лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток — это Бирюлёвская, Рублёво-Архангельская и Троицкая. Кроме того, предстоит продлить несколько существующих линий. Люблинско-Дмитровская дойдёт до района Северный, Солнцевская — до Внуково, Сокольническая — до станции «Новомосковская». Арбатско-Покровская приедет в район Гольяново», — рассказал заммэра.

По его словам, уже к 2023 году планируется полностью замкнуть Большую кольцевую линию метро.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.