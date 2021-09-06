Пользователям «Госуслуг» откроют доступ ко всей электронной медкарте
- РИА Новости
«В самое ближайшее время пользователи портала госуслуг в личном кабинете должны получить доступ... ко всей электронной медицинской карте», — передаёт ТАСС слова Шадаева.
Отмечается, что под этим понимается доступ к электронным записям, рецептам, результатам анализов и медицинских исследований.
Шадаев отметил важность внедрения телемедицинских сервисов и технологий для осуществления непрерывного наблюдения за состоянием здоровья хронических больных.
По его словам, ведомство подготовило план мероприятий касательно масштабного введения решений IT-сферы в социальную область.
Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о мерах поддержки IT-отрасли.