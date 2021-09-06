Пользователям «Госуслуг» откроют доступ ко всей электронной медкарте

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Глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках совещания с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что пользователи портала «Госуслуги» в личном кабинете в скором времени должны получить доступ ко всей электронной медицинской карте.
Пользователям «Госуслуг» откроют доступ ко всей электронной медкарте
  • РИА Новости

«В самое ближайшее время пользователи портала госуслуг в личном кабинете должны получить доступ... ко всей электронной медицинской карте», — передаёт ТАСС слова Шадаева.

Отмечается, что под этим понимается доступ к электронным записям, рецептам, результатам анализов и медицинских исследований.

Шадаев отметил важность внедрения телемедицинских сервисов и технологий для осуществления непрерывного наблюдения за состоянием здоровья хронических больных.

По его словам, ведомство подготовило план мероприятий касательно масштабного введения решений IT-сферы в социальную область.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о мерах поддержки IT-отрасли.

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