Пополнить карту «Тройка» стало возможно через мобильное приложение «Госуслуги»

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В пресс-службе столичного Департамента информационных технологий сообщили, что пополнить карту «Тройка» теперь можно через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».
Пополнить карту «Тройка» стало возможно через мобильное приложение «Госуслуги»
  • © портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Об этом сообщает «Москва 24».

Пассажиры могут пополнить счёт на сумму от 100 рублей. Для активации платежа следует приложить карту к жёлтому валидатору на любой станции метро.

«Наиболее востребованные услуги и сервисы доступны москвичам не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях. Это позволяет горожанам пользоваться цифровыми возможностями столицы с любого удобного устройства», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в общественном транспорте Московской области появились новые скидки при оплате картой «Тройка».

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