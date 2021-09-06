Пополнить карту «Тройка» стало возможно через мобильное приложение «Госуслуги»
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Об этом сообщает «Москва 24».
Пассажиры могут пополнить счёт на сумму от 100 рублей. Для активации платежа следует приложить карту к жёлтому валидатору на любой станции метро.
«Наиболее востребованные услуги и сервисы доступны москвичам не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях. Это позволяет горожанам пользоваться цифровыми возможностями столицы с любого удобного устройства», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в общественном транспорте Московской области появились новые скидки при оплате картой «Тройка».