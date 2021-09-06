Пополнить карту «Тройка» стало возможно через мобильное приложение «Госуслуги»

В пресс-службе столичного Департамента информационных технологий сообщили, что пополнить карту «Тройка» теперь можно через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Об этом сообщает «Москва 24».

Пассажиры могут пополнить счёт на сумму от 100 рублей. Для активации платежа следует приложить карту к жёлтому валидатору на любой станции метро.

«Наиболее востребованные услуги и сервисы доступны москвичам не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях. Это позволяет горожанам пользоваться цифровыми возможностями столицы с любого удобного устройства», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в общественном транспорте Московской области появились новые скидки при оплате картой «Тройка».