На портале госуслуг Подмосковья появились новые сервисы
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Об этом сообщает телеканал «360».
Все социальные услуги собрали в одном разделе «Соцподдержка». Сервис «Скоро в школу» позволяет семье получить положенные выплаты.
В разделе «Социальная газификация» можно получить ордер на земляные работы для подведения труб с газом к участку.
Сервис по выдаче ордера на строительство газопровода доступен на региональном портале в разделе «Земля и стройка», в разделе «Строительные работы». Воспользоваться им могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».