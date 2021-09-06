На портале госуслуг Подмосковья появились новые сервисы

На портале госуслуг Московской области после обновления появились разделы по социальной поддержке жителей и для бизнеса. Кроме того, часть предлагаемых услуг теперь оказывается автоматически, без подачи заявки.

Об этом сообщает телеканал «360».

Все социальные услуги собрали в одном разделе «Соцподдержка». Сервис «Скоро в школу» позволяет семье получить положенные выплаты.

В разделе «Социальная газификация» можно получить ордер на земляные работы для подведения труб с газом к участку.

Сервис по выдаче ордера на строительство газопровода доступен на региональном портале в разделе «Земля и стройка», в разделе «Строительные работы». Воспользоваться им могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».