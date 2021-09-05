В нижегородском Минздраве рассказали о причине жалоб на здоровье со стороны учеников гимназии

Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что причиной жалоб на ухудшение состояния здоровья учеников нижегородской гимназии № 13 стал норовирус.

Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в сторис в своём Instagram.

«Получили результаты анализов на микрофлору. Учащие гимназии №13 Нижнего Новгорода заразились норовирусом», — написал министр.

Ранее сообщалось, что около 40 родителей детей с признаками отравления из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщалось, что учебный процесс в начальных классах гимназии №13 будет приостановлен.