В нижегородском Минздраве рассказали о причине жалоб на здоровье со стороны учеников гимназии

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Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что причиной жалоб на ухудшение состояния здоровья учеников нижегородской гимназии № 13 стал норовирус.
В нижегородском Минздраве рассказали о причине жалоб на здоровье со стороны учеников гимназии
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в сторис в своём Instagram.

«Получили результаты анализов на микрофлору. Учащие гимназии №13 Нижнего Новгорода заразились норовирусом», — написал министр.

Ранее сообщалось, что около 40 родителей детей с признаками отравления из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщалось, что учебный процесс в начальных классах гимназии №13 будет приостановлен.

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