В нижегородском Минздраве рассказали о причине жалоб на здоровье со стороны учеников гимназии
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал в сторис в своём Instagram.
«Получили результаты анализов на микрофлору. Учащие гимназии №13 Нижнего Новгорода заразились норовирусом», — написал министр.
Ранее сообщалось, что около 40 родителей детей с признаками отравления из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора.
Сообщалось, что учебный процесс в начальных классах гимназии №13 будет приостановлен.