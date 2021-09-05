В Москве за сутки выявили 1542 случая коронавируса

В Москве за сутки выявили 1542 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В Москве выявлено 1542 новых случая COVID-19», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.

Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 48 пациентов.



Также отмечается, что в Москве после лечения от COVID-19 выздоровели ещё 1158 человек.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.