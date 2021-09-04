Глава общества «Знание» заявил, что оно полезно для людей всех возрастов
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- РИА Новости
«Я считаю, что учиться никогда не поздно. То, что мы формулируем для себя фокус на молодёжь... это для нас, чтобы не распыляться. Но в реальности я смотрю на коллег, которые совсем не молодёжь, как они относятся к тому, что мы делаем, к тому контенту, который мы создаём, — они точно так же загораются, точно так же вдохновляются и погружаются, может быть, даже больше, чем молодые ребята, потому что у них больше осознанности в плане ценности этих знаний», — сказал он.
По его словам, недавно общество проводило интеллектуальную игру про Россию. В ней принимали участие люди от 15 до 65 лет.
Также он добавил, что люди среднего возраста или же старшее поколение могут не только чему-то учиться, но и сами делиться знаниями в рамках общества.
«Если вы представитель зрелого, взрослого поколения, у вас есть чем поделиться — приходите к нам, мы поможем вам это сделать», — отметил Древаль.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал об итогах второго марафона «Новое Знание».