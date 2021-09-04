Глава общества «Знание» заявил, что оно полезно для людей всех возрастов

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль в интервью RT заявил, что оно может быть полезно для людей всех возрастов.

«Я считаю, что учиться никогда не поздно. То, что мы формулируем для себя фокус на молодёжь... это для нас, чтобы не распыляться. Но в реальности я смотрю на коллег, которые совсем не молодёжь, как они относятся к тому, что мы делаем, к тому контенту, который мы создаём, — они точно так же загораются, точно так же вдохновляются и погружаются, может быть, даже больше, чем молодые ребята, потому что у них больше осознанности в плане ценности этих знаний», — сказал он.

По его словам, недавно общество проводило интеллектуальную игру про Россию. В ней принимали участие люди от 15 до 65 лет.

Также он добавил, что люди среднего возраста или же старшее поколение могут не только чему-то учиться, но и сами делиться знаниями в рамках общества.

«Если вы представитель зрелого, взрослого поколения, у вас есть чем поделиться — приходите к нам, мы поможем вам это сделать», — отметил Древаль.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал об итогах второго марафона «Новое Знание».