За сутки в России выявили 18 780 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 18 780 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 18 856 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 993 954 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 796 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 799 пациентов. Общее число летальных исходов — 186 407.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 255 475 пациентов. За сутки выздоровели 18 737 человек, накануне — 18 690.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.