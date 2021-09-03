В Тверской области наградили полицейского за спасение 13-летнего школьника

В ГУ МЧС России по Тверской области вручили ведомственную медаль оперуполномоченному по особо важным делам отдела УНК УМВД Андрею Кириллову за спасение 13-летнего школьника.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

26 марта Кириллов, гуляя с семьёй по набережной Волги, увидел, что в нескольких метрах от берега на отколовшейся льдине лежал мальчик, пытавшийся грести к берегу.

Полицейский бросился на помощь. Он остановил автомобили, взял у водителей тросы, связал их и попытался добросить до подростка. Тот ухватился за трос и был вытянут на берег.

Ранее сайт «Аргументы и Факты» сообщал, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников транспортной полиции Таймырского ЛО МВД за спасение группы туристов.