Начался приём заявок на фестиваль сочинений «РусФест»

Открыт приём заявок на фестиваль сочинений «РусФест», цель которого — сохранение русского языка как основы духовной культуры и исторической памяти народа.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на организаторов.

Фестиваль ориентирован на школьников, учащихся средних учебных заведений, студентов, а также всех тех, кто неравнодушен к русскому языку.

В 2021 году акция приурочена к юбилею советского поэта Николая Рубцова. Авторы лучших сочинений получат памятные подарки и грамоты.

Заявки принимаются до 30 сентября.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.