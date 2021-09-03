Начался приём заявок на фестиваль сочинений «РусФест»

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Открыт приём заявок на фестиваль сочинений «РусФест», цель которого — сохранение русского языка как основы духовной культуры и исторической памяти народа.
Начался приём заявок на фестиваль сочинений «РусФест»
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на организаторов.

Фестиваль ориентирован на школьников, учащихся средних учебных заведений, студентов, а также всех тех, кто неравнодушен к русскому языку.

В 2021 году акция приурочена к юбилею советского поэта Николая Рубцова. Авторы лучших сочинений получат памятные подарки и грамоты.

Заявки принимаются до 30 сентября.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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