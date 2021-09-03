Начался приём заявок на фестиваль сочинений «РусФест»
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на организаторов.
Фестиваль ориентирован на школьников, учащихся средних учебных заведений, студентов, а также всех тех, кто неравнодушен к русскому языку.
В 2021 году акция приурочена к юбилею советского поэта Николая Рубцова. Авторы лучших сочинений получат памятные подарки и грамоты.
Заявки принимаются до 30 сентября.
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