В Тюмени почтили память жертв трагедии в Беслане

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В Тюмени прошла панихида по жертвам трагедии в Беслане. На церемонии собрались участники боевых действий, главы общественных объединений, ветераны МВД, внутренних войск, спецслужб, а также студенты и школьники.
В Тюмени почтили память жертв трагедии в Беслане
  • Reuters

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Забыть такое невозможно. Этот день символизирует единение общества и государства в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм», — заявил в своём аудиообращении губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, важно помнить, что победить и предупредить распространение терроризма можно только совместными усилиями.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в московском храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в день 17-й годовщины трагических событий в Беслане состоялась панихида по погибшим.

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