В Тюмени почтили память жертв трагедии в Беслане
- Reuters
Об этом сообщает «Вслух.ру».
«Забыть такое невозможно. Этот день символизирует единение общества и государства в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм», — заявил в своём аудиообращении губернатор Тюменской области Александр Моор.
По его словам, важно помнить, что победить и предупредить распространение терроризма можно только совместными усилиями.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в московском храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в день 17-й годовщины трагических событий в Беслане состоялась панихида по погибшим.