Изъятых по требованию прокуратуры в Калининграде тюленят выпустили в Балтийское море

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Тюленят, изъятых в Калининграде у частных владельцев, содержавших животных в ненадлежащих условиях, выпустили в Балтийское море после реабилитации.
Изъятых по требованию прокуратуры в Калининграде тюленят выпустили в Балтийское море
  • © «Фонд друзей балтийской нерпы»
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Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Отмечается, что ранее сотрудники Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили нарушения законодательства в ходе проверки деятельности АНО «Институт «Биосфера Балтики».

Как уточняется, весной на побережье региона были обнаружены детёныши тюленей, однако после передачи специалистам содержались они не в подходящих для этого условиях, а в частном домовладении.

Как объяснили сотрудники прокуратуры, у животных отсутствовала часть шерсти, а их вес был значительно ниже нормы.

Впоследствии благодаря принятым мерам прокурорского реагирования тюленята прошли полную реабилитацию под надзором профессионалов и были выпущены в естественную среду обитания.

Как ранее передавало ФАН, на острове Тюлений в Сахалинской области силами волонтёров спасены более 60 морских котиков.

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