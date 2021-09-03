Изъятых по требованию прокуратуры в Калининграде тюленят выпустили в Балтийское море

Тюленят, изъятых в Калининграде у частных владельцев, содержавших животных в ненадлежащих условиях, выпустили в Балтийское море после реабилитации.

Об этом сообщает сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Отмечается, что ранее сотрудники Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили нарушения законодательства в ходе проверки деятельности АНО «Институт «Биосфера Балтики».

Как уточняется, весной на побережье региона были обнаружены детёныши тюленей, однако после передачи специалистам содержались они не в подходящих для этого условиях, а в частном домовладении.

Как объяснили сотрудники прокуратуры, у животных отсутствовала часть шерсти, а их вес был значительно ниже нормы.

Впоследствии благодаря принятым мерам прокурорского реагирования тюленята прошли полную реабилитацию под надзором профессионалов и были выпущены в естественную среду обитания.

Как ранее передавало ФАН, на острове Тюлений в Сахалинской области силами волонтёров спасены более 60 морских котиков.