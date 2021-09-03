В Росгвардии рассказали о борьбе с терроризмом в российских регионах

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Объединённая группировка войск, в состав которой входят сотрудники Росгвардии, на территории Северо-Кавказского региона с 2016 по 2021 год ликвидировала 250 боевиков и более 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия.
В Росгвардии рассказали о борьбе с терроризмом в российских регионах
  • © Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«С 2016 по 2021 год Объединённой группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше 4 тыс. специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки незаконных вооружённых формирований, 193 стоянки боевиков и 517 схронов», — говорится в сообщении на сайте службы.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии помогли изъять более 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия, около 300 тыс. единиц боеприпасов различного калибра, а также более 1 т взрывчатых веществ.

В июле в центре общественных связей ФСБ России рассказали, что сотрудниками ведомства совместно с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

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