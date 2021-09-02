Лавров: Россия будет увеличивать число диппредставительств за рубежом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий Свердловской области заявил, что Москва намерена увеличить число своих дипломатических представительств за рубежом.
Лавров: Россия будет увеличивать число диппредставительств за рубежом
  • © МИД России

«У нас 250 посольств и генеральных консульств по всему миру. Их количество будет увеличиваться, хотя это непросто сделать», — заявил он.

По словам министра, России надо расширить своё дипломатические присутствие в странах СНГ, «где, если посмотреть на количественный состав западных посольств, они обгоняют порой в два-три раза» российские загранпредставительства. 

«Нам нужны консульские пункты в ключевых местах отдыха российских граждан. Например, у нас только три человека в Анталье. Сейчас не без сопротивления, но пробиваем консульское присутствие в Египте в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде. Нужно укрепить таиландское направление. Есть куда расширяться», — отметил Лавров.

Ранее Лавров прокомментировал отношения России и Грузии.

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