Жириновский предложил отказаться от системы оценок в российских школах

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от системы оценок в школах.

«Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ — всё убрать. Убрать оценки. Двойка, единица, тройка, четвёрка — просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то. А другой оценки не должно быть», — заявил Жириновский в ходе дебатов.

Он добавил, что образовательные программы должны становиться более разнообразными, а ограничений по возрасту быть не должно, пишут РИА Новости.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что постепенный переход к рабочему режиму позволит ребёнку легче привыкнуть к школе. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт обратил внимание, что перед учебным годом важно позволить ребёнку сохранить любимые увлечения и комфортные формы досуга. В противном случае он будет считать школу местом, лишившим его счастья.

Тем не менее за две недели до начала учёбы ребёнка нужно начать настраивать на рабочий лад.