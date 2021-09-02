Жириновский предложил отказаться от системы оценок в российских школах

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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от системы оценок в школах.
Жириновский предложил отказаться от системы оценок в российских школах
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

«Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ — всё убрать. Убрать оценки. Двойка, единица, тройка, четвёрка — просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то. А другой оценки не должно быть», — заявил Жириновский в ходе дебатов.

Он добавил, что образовательные программы должны становиться более разнообразными, а ограничений по возрасту быть не должно, пишут РИА Новости.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что постепенный переход к рабочему режиму позволит ребёнку легче привыкнуть к школе. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт обратил внимание, что перед учебным годом важно позволить ребёнку сохранить любимые увлечения и комфортные формы досуга. В противном случае он будет считать школу местом, лишившим его счастья.

Тем не менее за две недели до начала учёбы ребёнка нужно начать настраивать на рабочий лад.

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