Невролог высказался об особенностях COVID-19

Врач-невролог 3-го инфекционного отделения Городской больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге Никита Рожин высказался об особенностях COVID-19.

«Вирус сильно повреждает не только сердечно-сосудистую, но и центральную нервную систему на фоне ассоциированного воспалительного иммунного ответа и ангиопатии», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Соответственно, отметил врач, идёт нарушение микроциркуляции центральной нервной системы и периферической нервной системы.

По словам Рожина, при коронавирусе полиморфизм клинической картины очень разнообразный.

«Статистика только собирается. Но остаются общие правила и симптомы: лихорадка, которая плохо купируется препаратами, одышка, изнуряющий кашель, снижение сатурации при наличии возможности её контролировать — это сигналы, которые нельзя игнорировать. Нельзя заниматься самолечением, идите к докторам», — добавил невролог.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть коронавирусом.