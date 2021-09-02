Специалист по рынку труда назвала отрасли, где отмечен рост доходов

Директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина назвала отрасли, где отмечен рост доходов.

«Мы заметили рост дохода в таких отраслях, как информационные технологии, системная интеграция, интернет (+11% за год), электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника (+5% ), непищевые товары народного потребления (+6%)», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, спад зафиксирован в отрасли химического производства и удобрений (–1%).

Как отметила Данина, верхнюю строчку рейтинга по отраслям традиционно занимают зарплаты программистов и разработчиков программного обеспечения — и по уровню зарплаты, и по её динамике относительно 2020 года.

Среди лидеров — сферы строительства, недвижимости, эксплуатации, проектирования и продуктов питания.

«Наименьший уровень зарплат в таких отраслях, как финансовый сектор, промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, маркетинг, реклама, BTL, пиар, дизайн, продюсирование», — добавила Данина.

HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов ранее заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.