Глава Корпорации МСП рассказал о развитии бизнеса в период пандемии

Член совета директоров, генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич рассказал о развитии бизнеса в период пандемии COVID-19.

Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями» на Восточном экономическом форуме 2 сентября.

«Нам удалось — за что спасибо губернаторам более чем 15 регионов — вместе с предпринимателями и регионами немножко потоньше сделать настройку, связанную с ограничительными мерами. Нам удалось выстроить не всегда простой, но честный диалог. Были случаи, когда в пятницу принимались решения, в субботу звонили губернаторам, в воскресенье встречались, а в понедельник были изменения», — отметил Александр Исаевич.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.