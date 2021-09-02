В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике Мордовии

В МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике.

«Очаг в северо-западной части заповедника локализован, второй очаг, в северо-восточной части, продолжает действовать на площади 10 га, площадь, пройденная огнём, — 6,4 тыс. га», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «общая группировка сил и средств от двух субъектов России, задействованных для ликвидации природного пожара, составляет более 1 тыс. человек и 240 единиц техники».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по реализации поручений президента по повышению эффективности работы по сохранению лесов.