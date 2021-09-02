В Ставропольском крае выявили 357 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае выявили 357 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровели 232 пациента, всего — 62 525. Общее число заболевших за время пандемии достигло 75 943.

«Появляется всё больше людей, которые хотят сделать прививку. Число получивших первый компонент вакцины превысило 658,5 тыс. Вакцинацию завершили более 598,5 тыс. граждан», — добавил Владимиров.

Также стало известно, что в Удмуртии за сутки выявили 228 случаев коронавируса, выздоровели 265 человек, передаёт izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 47 027 человек, выздоровели 38 407.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян рассказал, что пациенты с так называемым постковидным синдромом нуждаются в реабилитации.