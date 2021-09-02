Психолог Крушельницкая рассказала, как складываются отношения среди первоклассников

Кандидат психологических наук Ольга Крушельницкая, заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии МГППУ, рассказала о тонкостях построения отношений между детьми в первом классе.

Своим мнением она поделилась в беседе с kp.ru.

«В первые несколько недель школьной жизни становится ясно, что какие-то дети больше нравятся одноклассникам. Их начинают воспринимать как лидеров, чьи слова и дела влияют на остальных и служат примером для подражания», — объяснила Крушельницкая.

В свою очередь, аутсайдерами больше других рискуют стать дети, отстающие в учёбе, замкнутые, не умеющие адекватно общаться, со сниженной или завышенной самооценкой, агрессивные, высокотревожные, неопрятные, добавила специалист.

Как ранее сообщало ФАН, психолог Александр Асмолов рассказал, почему подростки не хотят рассказывать о своих переживаниях родителям.