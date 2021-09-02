ФМБА ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в 2022 году

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проводит клинические испытания своей вакцины от коронавируса и ожидает, что препарат будет зарегистрирован в 2022 году.

«Регистрация вакцины ожидается в будущем году», — приводит Интерфакс слова специалистов агентства, которые работают на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Уточняется, что на данный момент в клинических исследованиях участвуют 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Представители ФМБА заявили, что у добровольцев отсутствуют побочные эффекты от вакцинации.

В июле Федеральное медико-биологическое агентство разработало и зарегистрировало новую тест-систему для обнаружения наиболее актуальных штаммов коронавируса.

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