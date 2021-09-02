Глава Минтруда назвал число работников на удалёнке в России

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России в удалённом формате работают около 3 млн человек.

Об этом он рассказал на сессии «Вызовы и перспективы российского рынка труда» в рамках Восточного экономического форума.

«На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, при снятии большинства ограничений удалённо и дистанционно продолжает трудиться 2,8 — 3 млн человек», — приводит ТАСС слова Котякова.

13 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отменяется обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.