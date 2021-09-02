В Севастополе обезвредили глубинные бомбы времён Великой Отечественной войны

В севастопольской Гильзовой бухте обезвредили четыре глубинные бомбы времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В операции были задействованы 40 человек и десять единиц техники.

«Уничтожению подверглись немецкие глубинные бомбы DM-11 в количестве четырёх единиц. Вес каждой из них составлял 190 кг, масса взрывчатого вещества — 136 кг», — рассказал начальник специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён войны.