Вирусолог Викулов дал рекомендации по прививкам от COVID-19 и гриппа

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал рекомендации относительно прививок от COVID-19 и гриппа.
Вирусолог Викулов дал рекомендации по прививкам от COVID-19 и гриппа
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

В беседе с «Радио 1» он выразил мнение, что оптимальный вариант — пройти вакцинацию с разницей в месяц.

«Высокий подъём заболеваемости приходится на ноябрь — декабрь, а потом может быть уже после Нового года. Чтобы максимально это сгладить, необходима именно профилактика, то есть вакцинация от тех инфекций, для которых существуют вакцины. Один из вариантов — сделать прививку от коронавирусной инфекции, а через четыре недели — от гриппа», — сказал эксперт.

По его словам, могут быть рекомендованы разные варианты для конкретного человека, в зависимости от его особенностей, наличия хронических заболеваний, факторов риска.

Со своей стороны, врач-терапевт Игорь Гончаров в беседе с Общественной службой новостей рассказал, что делать после прививки.

«Как правило, первые проявления нежелательных эффектов после вакцины наблюдаются спустя 12—48 часов. Если не отмечается явных проявлений, скорее всего, вы перенесли прививку легко. Но в течение двух недель нужно избегать избыточных физических нагрузок, алкоголя, жирной пищи», — отметил он.

Как добавил Гончаров, после вакцинации желательно избегать контактов с другими людьми, использовать средства индивидуальной защиты.

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