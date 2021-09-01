Общество «Знание» и Альянс по защите детей в цифровой среде договорились о сотрудничестве

Общество «Знание» и Альянс по защите детей в цифровой среде подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Мы планируем активно сотрудничать с Альянсом в вопросах создания и продвижения просветительского контента, который поможет детям развить цифровые навыки и чувствовать себя в безопасности в виртуальном пространстве», — заявил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, также планируется работа над реализацией совместных просветительских проектов, направленных на поддержку талантливых детей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подписания обязательств крупнейшими российскими интернет-компаниями отечественного Альянса по защите детей в цифровой среде.