Разработчик сообщил об усовершенствовании боевых характеристики ракетного комплекса «Тор»

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Ижевский электромеханический завод «Купол» ведёт работы по модернизации и совершенствованию всех основных характеристик зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

«Тор» совершенствуется непрерывно с момента своего появления. С 2013 года работы по модернизации ЗРК семейства «Тор» ведёт непосредственно «Купол» силами заводских конструкторских бюро в тесном сотрудничестве с ведущими профильными НИИ», — цитирует ТАСС Зиятдинова.

Как уточняется, ведутся работы по кардинальному совершенствованию всех основных характеристик изделия — и боевых, и эксплуатационных.

Ранее начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий сообщил, что в России идёт разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95.

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