Спрос на туристические поездки по России вырос на 30% в 2021 году

Вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал, что спрос на туристические поездки по России в 2021 году вырос на 30%.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«Несмотря на то что у нас открыты границы и есть альтернатива российским курортам, продолжается рост турпотока в регионах, где были открыты чартеры в 2020 году, таких как Бурятия, Хакасия, Калининградская область. В этом году в этих регионах бум туристический, загрузка превышает возможности индустрии. В целом рост, если усреднить по стране, более 30%. В некоторых регионах 100%, в некоторых регионах в два-три раза больше туристов. Сегодня внутренний туризм — лидер, такие факторы, как открытие границ, на него не влияют и не влияли в это межсезонье», — уточнил Волков.

Рост спроса отчасти произошёл благодаря кешбэку 20% за путешествия по России. Так, по словам Волкова, благодаря этой мере было приобретено до 10% поездок.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.