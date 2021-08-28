Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о причинах детского ожирения.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что лишний вес у несовершеннолетних появляется из-за неправильных пищевых привычек, формирующихся с раннего возраста.

«Не будет фастфуда — будут макароны есть. Главная беда в другом — это патологические пищевые привычки», — отметил Онищенко.

По его словам, это очень комплексная проблема. Речь идёт о соблюдении режима питания, распределения по приёмам пищи не только энергетической ценности, но и витаминов.

«Пока у нас дети суточный режим питания берут дома. Это ещё и культура, и знание вопроса родителей. Отсюда гастриты, расстройство питания, зависимые заболевания, вплоть до диабета», — сказал эксперт.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Наталья Круглова в беседе с Nation News напомнила о вреде сладкой газировки.