Началась реконструкция пляжной зоны парка 300-летия Петербурга

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Начались работы по реконструкции пляжной зоны парка 300-летия Петербурга.
Началась реконструкция пляжной зоны парка 300-летия Петербурга
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости».

Благоустройство будет проводиться компанией АО «Зенит Арена» под контролем администрации города в течение двух лет.

Согласно проекту на пляже будет обновлён песчаный слой, установлены скамейки, кабины для переодевания, парковки для велосипедов, спортивные площадки. Будут возведены гидротехнические сооружения, которые предотвратят размывание береговой линии.

«На этих сооружениях разместят инфраструктуру для занятий кайтсёрфингом, виндсёрфингом, сапсёрфингом, помещения для организации проката и хранения оборудования, флагштоки и объекты культурно-досугового назначения», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

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