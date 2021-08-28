В Москве благоустроят территорию у станции метро «Каховская»

Во время реконструкции станции метро «Каховская» благоустроят более 40 тыс. кв. м прилегающей территории, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В ходе благоустройства территории, прилегающей к станции «Каховская», сохранятся все имеющиеся зелёные насаждения, а это более 360 деревьев и кустарников. Также возле станции разобьют цветники, установят скамейки и урны», — отметил Бочкарёв.

У обновлённой станции также планируют восстановить асфальтобетонное покрытие и оборудовать велопарковки.

Строительство Большой кольцевой линии — крупнейший проект в области метростроения. Ввод девяти новых станций и одной реконструированной («Каховской») намечен на 2021 год.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.