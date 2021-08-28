В Москве отметили 10-летие центров «Мои документы»

Короткая ссылка
В Москве состоялся торжественный вечер в честь 10-летия центров госуслуг. На нём выступил мэр Сергей Собянин.
В Москве отметили 10-летие центров «Мои документы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Спасибо за то, что пошли в кол-центры для того, чтобы разговаривать и помогать москвичам. Спасибо. Спасибо за то, что вместе с соцработниками приносили продукты, медикаменты тем, кто соблюдал режим самоизоляции. Спасибо за то, что рисковали жизнью. Спасибо за то, что вы были в больницах рядом с врачами, помогали», — заявил Собянин.

Он также поблагодарил сотрудников центров за программу вакцинации в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что число предоставляемых в «Моих документах» госуслуг выросло почти в три раза за десять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить