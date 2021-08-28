В Москве отметили 10-летие центров «Мои документы»

В Москве состоялся торжественный вечер в честь 10-летия центров госуслуг. На нём выступил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Спасибо за то, что пошли в кол-центры для того, чтобы разговаривать и помогать москвичам. Спасибо. Спасибо за то, что вместе с соцработниками приносили продукты, медикаменты тем, кто соблюдал режим самоизоляции. Спасибо за то, что рисковали жизнью. Спасибо за то, что вы были в больницах рядом с врачами, помогали», — заявил Собянин.

Он также поблагодарил сотрудников центров за программу вакцинации в павильонах «Здоровая Москва».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что число предоставляемых в «Моих документах» госуслуг выросло почти в три раза за десять лет.