В Крыму в 2022 году планируют оборудовать заправки для электромобилей
«Сеть таких станций должна появиться в республике уже к летнему курортному сезону 2022 года. Радиус охвата составит не менее 70 км. Это будет удобно для авто с запасом хода до 100 км»,— рассказала она в комментарии ТАСС.
По словам собеседницы издания, такими заправками смогут воспользоваться как водители электромобилей, так и владельцы другой электротехники.
«Нет смысла делить зарядные станции для использования теми или иными категориями пользователей», — пояснила Кивико.
В регионе уже установлена 41 заправка в Симферополе, Алуште, Ялте, Судаке, Коктебеле, Евпатории, Керчи, Бахчисарайском районе и Феодосии.
Кабмин России ранее утвердил концепцию развития электрического автомобильного транспорта.
В июле премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в России планируется выпустить собственную линейку электромобилей.