ТАСС: при пожаре в ярославской больнице произошло отключение подачи кислорода

Во время пожара в больнице Ярославля произошло отключение подачи кислорода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства региона.

«В 22 часа 9 минут поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на 1-м этаже. Рассматриваются различные версии случившегося. В результате возгорания произошло отключение подачи кислорода», — говорится в публикации.

Замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин ранее опроверг информацию о гибели трёх пациентов ярославской больницы, где произошёл пожар. По его словам, в результате возгорания погиб один человек.

Росздравнадзор проведёт проверку для выяснения причин случившегося.