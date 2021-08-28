ТАСС: при пожаре в ярославской больнице произошло отключение подачи кислорода

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Во время пожара в больнице Ярославля произошло отключение подачи кислорода.
ТАСС: при пожаре в ярославской больнице произошло отключение подачи кислорода
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства региона.

«В 22 часа 9 минут поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на 1-м этаже. Рассматриваются различные версии случившегося. В результате возгорания произошло отключение подачи кислорода», — говорится в публикации.

Замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин ранее опроверг информацию о гибели трёх пациентов ярославской больницы, где произошёл пожар. По его словам, в результате возгорания погиб один человек.

Росздравнадзор проведёт проверку для выяснения причин случившегося.

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