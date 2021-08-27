Специалист по гаджетам заявила о вреде сна рядом с телефоном

Основатель health-tech-компании AIBY Оля Осокина заявила о вреде сна рядом с телефоном.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что излучение от смартфона мешает получить полноценный здоровый сон, а это негативно влияет на общее состояние организма. Также включённый гаджет не позволяет мозгу полноценно отдохнуть из-за вибраций и звука уведомлений.

«Ваш мозг ночью не спит и не отдыхает, а работает. Исследования учёных из Университета Калифорнии показали, что активность мозга во время сна превышает его активность во время, когда вы бодрствуете», — отметила эксперт.

По её словам, синий свет экрана негативно сказывается на биологических ритмах, нарушает сон, вызывает головные боли.

«Но при этом нужно понимать, что корреляция синего света и телефона около вас во время сна всё-таки близка к минимальному значению», — добавила Осокина.

Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.