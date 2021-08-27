Специалист по гаджетам заявила о вреде сна рядом с телефоном

Короткая ссылка
Основатель health-tech-компании AIBY Оля Осокина заявила о вреде сна рядом с телефоном.
Специалист по гаджетам заявила о вреде сна рядом с телефоном
  • Pixabay

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что излучение от смартфона мешает получить полноценный здоровый сон, а это негативно влияет на общее состояние организма. Также включённый гаджет не позволяет мозгу полноценно отдохнуть из-за вибраций и звука уведомлений.

«Ваш мозг ночью не спит и не отдыхает, а работает. Исследования учёных из Университета Калифорнии показали, что активность мозга во время сна превышает его активность во время, когда вы бодрствуете», — отметила эксперт.

По её словам, синий свет экрана негативно сказывается на биологических ритмах, нарушает сон, вызывает головные боли.

«Но при этом нужно понимать, что корреляция синего света и телефона около вас во время сна всё-таки близка к минимальному значению», — добавила Осокина.

Ранее главный психиатр Московской области Антон Масякин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что современные дети практически всё время проводят со смартфонами в руках, чем вызывают беспокойство родителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить