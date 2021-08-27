Мотоэксперт Щёголев дал советы по безопасной езде в осенний период

Мотоэксперт Дмитрий Щёголев дал советы по безопасной езде в осенний период.

«С соблюдением правил дорожного движения, скоростных режимов и основных правил, которым обучают в автошколах, движение в городских условиях и за пределами городов в осеннее время никак не отличается от летнего периода. То есть можно эксплуатировать мототехнику до момента, пока не выпадет первый снег, если не нарушать», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, у осеннего вождения, вместе с тем, есть некоторые нюансы. К примеру, температура дорожного покрытия становится в разы ниже, и сцепление с колесом оказывается хуже.

«Поэтому при холодном покрытии необходимо держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и соблюдать скоростной режим. При повышенных скоростях возможно падение», — отметил Щёголев.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.