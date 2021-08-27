Власти Подмосковья поблагодарили педагогов за труд и поддержку учащихся

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках международного форума «Время образования» поблагодарил педагогов за труд и поддержку учащихся.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Я хотел поблагодарить всех наших учителей — очень сильных, которые не боятся искать, щедры на похвалу и поддержку ученика. Двоечника можно уничтожить, а можно похвалить, поддержать и найти его сильные стороны», — заявил глава региона.

По его словам, прошлый учебный год был турбулентным, но в Подмосковье справились с трудностями, вызванными пандемией COVID-19.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Подмосковья появятся новые занятия.