Власти Подмосковья поблагодарили педагогов за труд и поддержку учащихся
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«Я хотел поблагодарить всех наших учителей — очень сильных, которые не боятся искать, щедры на похвалу и поддержку ученика. Двоечника можно уничтожить, а можно похвалить, поддержать и найти его сильные стороны», — заявил глава региона.
По его словам, прошлый учебный год был турбулентным, но в Подмосковье справились с трудностями, вызванными пандемией COVID-19.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Подмосковья появятся новые занятия.