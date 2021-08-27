Специалист высказалась о перспективах смешанного образования

Соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась о будущем смешанного образования.

В беседе с ФАН она заявила, что появилась возможность не тратить время на дорогу в школу или университет, а посвятить его получению новых навыков.

«Мир уже не будет прежним и не вернётся к классическому образованию, в котором дети не умеют пользоваться онлайн-платформами. Не так давно ведущие университеты уже объявили, что в новом учебном году обучение будет включать и онлайн, и прежний формат, а значит, всем нужно принять новые реалии и перестроиться», — отметила Белова.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории.