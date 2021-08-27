В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Общее число заболевших достигло 122 476. Более 106 тыс. человек выздоровели.
Также стало известно, что в Ульяновскую области привезли 25 800 доз вакцины «Спутник Лайт», передаёт mosaica.ru со ссылкой на Минздрав региона. В ближайшее время препарат распределят по прививочным пунктам.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.