В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Ростовской области зарегистрировали 488 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших достигло 122 476. Более 106 тыс. человек выздоровели.

Также стало известно, что в Ульяновскую области привезли 25 800 доз вакцины «Спутник Лайт», передаёт mosaica.ru со ссылкой на Минздрав региона. В ближайшее время препарат распределят по прививочным пунктам.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.