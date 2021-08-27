По федеральной трассе «Таврида» проехало более 5 млн машин за год

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По федеральной трассе «Таврида» за год проехало более 5 млн автомобилей, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».
По федеральной трассе «Таврида» проехало более 5 млн машин за год
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«5,5 млн транспортных средств проехало по трассе «Таврида» через Крымский мост за год с момента запуска движения. Основная часть этого потока состояла из легкового транспорта, при этом доля заехавших на «Тавриду» и вернувшихся на материк была приблизительно одинакова», — говорится в сообщении.

Из общего числа 800 тыс. приходится на грузовые автомобили, 50 тыс. — на автобусы.

Наибольшая интенсивность движения отмечалась в июле текущего года — 820 тыс. машин за месяц.

Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области дорожные работы проходят с опережением сроков.

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