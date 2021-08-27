По федеральной трассе «Таврида» проехало более 5 млн машин за год
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- РИА Новости
Об этом пишет «Крыминформ».
«5,5 млн транспортных средств проехало по трассе «Таврида» через Крымский мост за год с момента запуска движения. Основная часть этого потока состояла из легкового транспорта, при этом доля заехавших на «Тавриду» и вернувшихся на материк была приблизительно одинакова», — говорится в сообщении.
Из общего числа 800 тыс. приходится на грузовые автомобили, 50 тыс. — на автобусы.
Наибольшая интенсивность движения отмечалась в июле текущего года — 820 тыс. машин за месяц.
Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области дорожные работы проходят с опережением сроков.