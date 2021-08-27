В Москве пройдёт акция по профориентации для первоклассников

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в рамках акции «Первоклассный сентябрь» столичные первоклассники смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки.

Об этом пишут «Известия».

Так, для школьников на площадках ранней профориентации организуют мастер-классы по робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям.

«В прошлом году в акции участвовало 15 площадок, включая 10 детских технопарков. Их посетили около двух тысяч человек. Сейчас список партнёров расширился: юных москвичей ждут в 17 организациях», — уточнила Сергунина.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в школах Московской области появятся новые дисциплины, в том числе связанные с финансовой грамотностью и предпринимательством.